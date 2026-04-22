Durante il Festival del Libro di Parigi, è stata presente Alexandra di Hannover, che collabora con la rivista Passager. La sua partecipazione si inserisce nel contesto di un evento dedicato alla letteratura, dove ha condiviso l’esperienza di scrittrice. La presenza di Alexandra si aggiunge a quella di altri membri della famiglia, tra cui Charlotte Casiraghi, già nota per aver pubblicato alcuni libri.

Non bastava Charlotte Casiraghi a scrivere libri. A tenere la penna in mano – o il computer, che dir si voglia -, nella sua famiglia c’è anche Alexandra. La principessa di Hannover, figlia di Carolina di Monaco e del principe Ernest di Hannover, ha fatto il suo debutto, in questi giorni, al Salone del Libro di Parigi. Dove, proprio come la sorella qualche giorno prima, si è ritrovata a presentare l’ultima sua opera letteraria. Non un libro, come nel caso di Charlotte, ma una rivista di settore. Alexandra di Hannover, 26 anni, al Festival del Libro di Parigi (foto IPA) Alexandra di Hannover al Salone del Libro di Parigi. Erano le 10.30 di sabato 18 aprile quando, con molta naturalezza, Alexandra di Hannover si è seduta nello stand NS6 del Festival del Libro di Parigi.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alexandra di Hannover al Festival del Libro di Parigi per la rivista Passager: segue le orme da scrittrice della sorella Charlotte Casiraghi

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