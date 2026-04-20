Le principesse Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover sono state recentemente fotografate mentre sfoggiavano acconciature simili, attirando l’attenzione sui social e sui media. Charlotte ha 39 anni, mentre Alexandra ne ha 26; entrambe sono figure pubbliche appartenenti a famiglie reali europee. Le immagini mostrano le due sorelle con capelli raccolti e stile curato, suscitando interesse tra gli osservatori delle loro scelte di look.

Quale segreto condividono le sorelle Charlotte Casiraghi, 39 anni, e Alexandra di Hannover, 26 anni,? La curiosità sarà presto svelata dalle ultime foto (bellissime) che sono circolate di loro. Entrambe a Parigi, entrambe nello stesso luogo (del cuore) per un’azione identica: autografare libri e riviste. La passione è quella che le lega alla pagina scritta e alla scrittura, in particolare. Grande fascino e grande cervello per le principesse di Hanover e di Monaco. Ma c’è anche un dettaglio beauty che hanno condiviso, durante il festival parigino le libro. Scopriamolo. Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover amano i libri (e i capelli lunghi).🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover: le principesse moderne portano i capelli così

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