A fine gennaio Charlotte Casiraghi, 39 anni, tornerà nelle librerie con un nuovo saggio intitolato La Fêlure. La figlia di Carolina di Monaco, da tempo convertita in scrittrice, si è anche fatta ritrarre mentre teneva in mano, entusiasta, le prime copie del suo libro. Ma se ancora non sappiamo quanto successo avrà il volume, abbiamo la prova che Charlotte vanta già alcuni fan. Una su tutte la sorella minore Alexandra di Hannover. Alexandra di Hannover fan di Charlotte Casiraghi. Alexandra di Hannover, 26 anni, è la figlia del principe Ernst August di Hannover e della principessa Carolina di Monaco. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il 29 gennaio esce il nuovo libro di Charlotte Casiraghi La Fêlure. E la sorella Alexandra di Hannover vuole farlo sapere a tutti

Charlotte Casiraghi presenta il suo nuovo libro, La fêlure, in uscita a fine gennaio.

Charlotte Casiraghi si appresta a pubblicare il suo primo romanzo,

