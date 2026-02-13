L’appello dei Giovani democratici ai 300 neo 18enne | Andate a votare per cambiare la città

I Giovani democratici hanno rivolto un appello ai 300 ragazzi che compiono 18 anni quest’anno, a causa del loro nuovo diritto di voto. Chiedono loro di recarsi alle urne l’8 e il 9 marzo per contribuire a cambiare la città. Per motivarli, hanno anche presentato una lista di proposte e priorità, sostenuta dai due candidati al consiglio comunale del centrosinistra, Claudio Mastrangelo e Silvia Sbaraglia, che sono al fianco del candidato sindaco Carlo Costantini.

"Vogliamo una città più pulita, più internazionale e davvero a misura di giovani. Trasporto pubblico notturno, corse dedicate per le scuole, potenziamento delle linee autobus, abbattimento delle barriere architettoniche, più verde urbano come investimento sulla salute e una nuova relazione con il fiume come grande risorsa cittadina", spiegano i giovani dem parlando di quelle priorità su cui chiedono di trovare soluzioni. Una richiesta arrivata direttamente da corso Manthoné, la cui movida è anch'essa oggi regolata dalla contestata ordinanza Cenerentola. La presentazione dei candidati e le loro priorità le hanno infatti illustrate davnati allo Scumm.