Stanca di cercare un alloggio, ho scoperto che chiedevano 8.000 euro in nero. Ho deciso di denunciare l’accaduto per tutelare i miei diritti e affrontare la situazione. La ricerca di una casa si è trasformata in un’esperienza difficile, ma non ho avuto altra scelta che agire. La vicenda mostra le difficoltà incontrate da chi si rivolge al mercato immobiliare senza documenti ufficiali.

Prato, 27 febbraio 2026 – “Cercavo un appartamento in affitto, perché la mia famiglia mi avrebbe dovuto raggiungere dal Pakistan. Il proprietario dell’alloggio mi ha chiesto 8 mila euro. Soldi che non rientravano nel contratto regolare. Soldi in nero, altrimenti non mi avrebbe dato in affitto la casa”. Casa svaligiata, la testimonianza della vittima. “È stato uno choc fortissimo” A testimoniare una storia che non è difficile immaginare sia fotocopia di molte altre, nel sottobosco di illegalità che si insinua tra le pieghe della città più multietnica d’Italia, è un immigrato di origine pachistana di 38 anni, che preferisce rimanere anonimo. Prato, blitz delle forze dell’ordine nel “condominio dell’illegalità” Era il 2016 quando è è arrivato a Prato, dieci anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Cercavo una casa, chiesti 8mila euro a nero. Ho scelto di denunciare”

Leggi anche: Droga nascosta in una casa di edilizia popolare: pusher arrestato, sequestrati cocaina, crack e 8mila euro

Homeschooling, una mamma: "Ecco perché ho scelto di istruire i miei figli a casa"La vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli (Chieti) ha riacceso il dibattito sul fenomeno dell'homeschooling, scelta educativa sempre più diffusa...