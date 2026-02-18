Luca Magnino si presenta Cercavo nuovi stimoli Empoli è il posto giusto
Luca Magnino ha deciso di unirsi all’Empoli dopo aver lasciato il Modena a gennaio, motivato dalla voglia di trovare nuove sfide. Il centrocampista, che ha conquistato i tifosi emiliani negli ultimi quattro anni, ha scelto di trasferirsi in Toscana perché crede che sia il posto giusto per crescere ancora. Arrivato con entusiasmo, si è già inserito nel nuovo ambiente e lavora per dimostrare il suo valore in campo.
di Simone Cioni EMPOLI Prelevato nella finestra di mercato di gennaio dal Modena, dove ha militato diventando un beniamino del pubblico negli ultimi quattro anni, Luca Magnino si è già preso anche il centrocampo dell' Empoli. Dionisi lo ha subito schierato titolare sia a Palermo sia contro Juve Stabia e Reggiana. "Modena è stata un'esperienza importante, però ero arrivato a un punto dove secondo me, per quello che avevo fatto e che avevo rappresentato tecnicamente, la considerazione non era più quella che speravo e avevo bisogno di nuovi stimoli, di sentirmi di nuovo protagonista, di nuovo vivo e quando è arrivata una chiamata come quella dell'Empoli sono rimasto molto contento – racconta il centrocampista azzurro –.
| PRESS CONFERENCE Nella sala stampa Antonio Bassi del Carlo Castellani Computer Gross Arena ha parlato Luca Magnino; ascolta le parole del nuovo calciatore azzurro su #EmpoliFootballChannel facebook
