Durante una recente apparizione nel podcast “One More Time”, Alessandro Costacurta ha raccontato un episodio in cui ha notato che il figlio Achille stava attraversando un momento difficile. Ha spiegato di essersi reso conto della sofferenza del bambino in un momento preciso, senza fornire dettagli aggiuntivi. La conversazione si è concentrata su aspetti personali della vita dell’ex calciatore, senza approfondire altri aspetti riguardanti la famiglia o il passato professionale.

Ospite di “One More Time”, podcast di Luca Casadei, Alessandro “Billy” Costacurta ha svelato che quello con Martina Colombari è il suo secondo matrimonio ma è anche tornato sui problemi del figlio Achille. “Prima di incontrare Martina, mi sono fidanzato e ho sposato una ragazza napoletana che viveva a Gallarate, Floriana – ha raccontato a proposito della sua prima moglie – Ci siamo messi insieme che avevo 24 anni, secondo me lei era la più bella di Gallarate. È stata la prima volta che ho sentito qualcosa che non mi facesse pensare al calcio o alla scuola. Mi era piaciuta quella sensazione, non mi ero mai innamorato prima. Da fidanzati siamo stati abbastanza bene.🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Alessandro Costacurta: “Ecco quando mi sono accorto che Achille soffriva”

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