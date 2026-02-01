Achille Costacurta ha deciso di cambiare strada. Dopo un periodo complicato, ha lasciato il passato alle spalle e si è messo in cammino verso un nuovo lavoro. Oggi, il giornalista spiega di aver scelto di scappare per ricominciare da zero e di essere pronto a affrontare questa nuova sfida.

Achille Costacurta racconta la fuga e svela il suo nuovo progetto lavorativo dopo un periodo difficile. Cosa fa oggi dopo l’ultima esperienza? Leggi anche: Un’altra disavventura per il povero Achille Costacurta: dopo le difficoltà passate, ecco cosa è successo Protagonista di un percorso personale complesso e ancora in evoluzione, Achille Costacurta ha raccontato sui social la sua recente esperienza in India, conclusasi prima del previsto. Il giovane, infatti, ha vissuto un ritiro spirituale iniziato con grandi aspettative e interrotto dopo pochi giorni. Una «fuga» che, però, non viene vissuta come un fallimento, ma come un passaggio importante all’interno di un cammino di consapevolezza e ricostruzione, iniziato dopo anni difficili e una recente ricaduta. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Achille Costacurta scappa via e racconta la sua fuga: oggi ha un nuovo lavoro, ecco cosa fa

