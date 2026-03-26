Venerdì 27 marzo alle 20.30, il cinema CiakCity di Rocca San Giovanni accoglierà l'attore Aleandro Falciglia, che sarà presente in sala per incontrare gli spettatori e presentare il film

Venerdì 27 marzo, alle 20.30, l'attore Aleandro Falciglia sarà presente in sala al CiakCity cinema di Rocca San Giovanni per incontrare il pubblico e presentare il film che lo vede coprotagonista, "Notte prima degli Esami 3.0". L'attore sarà intervistato dalla giornalista Licia Caprara. Notte prima degli esami 3.0 diretto da Tommaso Renzoni, che firma la sceneggiatura insieme a Fausto Brizzi, dopo le anteprime di questa sera in oltre 100 cinema di tutta Italia, arriva nelle sale giovedì 19 marzo distribuito da 01 Distribution. Nei panni della Professoressa c’è Sabrina Ferilli, mentre a interpretare i nuovi maturandi al fianco di Tommaso Cassissa: Adriano Moretti, Alice Lupparelli e Alice Maselli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Aleandro Falciglia al CiakCity di Rocca San Giovanni per incontrare il pubblico e presentare "Notte prima degli esami 3.0"

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