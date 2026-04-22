Alea lancia Eco4Tourism | la rivoluzione hi-tech della differenziata nei borghi per i turisti

Alea presenta Eco4Tourism, un progetto che coinvolge quattro comuni e sei servizi dedicati alla gestione dei rifiuti nei borghi turistici. L'iniziativa mira a offrire ai visitatori un sistema di raccolta differenziata efficiente e tecnologicamente avanzato, pensato per migliorare l’esperienza di chi sceglie di soggiornare in queste località. L’obiettivo è rendere più semplice e efficace la gestione dei rifiuti durante il soggiorno dei turisti, senza alterare l’atmosfera locale.

Sei servizi, quattro comuni, un solo obiettivo: offrire ai turisti e ai visitatori un servizio di raccolta differenziata all'altezza dell'accoglienza romagnola. Alea Ambiente annuncia l'installazione di sei nuove strutture tecnologiche— battezzate Eco4Tourism. Servizio per turisti e visitatori —.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Chi c’è dietro OpenAI: storia, volti e segreti della rivoluzione techNon c'erano dubbi che proprio nella Silicon Valley sarebbe nata una delle avventure tech più ambizione del nostro tempo. Ad Acireale la raccolta differenziata diventa "hi tech": pronte le prime due isole ecologiche informatizzateDopo la sperimentazione già avviata in piazza Europa, ad Acireale il sistema delle isole ecologiche informatizzate sarà attivato anche nel parcheggio...