Chi c’è dietro OpenAI | storia volti e segreti della rivoluzione tech

Nata nella Silicon Valley, OpenAI rappresenta una delle iniziative più ambiziose nel settore tecnologico degli ultimi anni. La storia dell’organizzazione si intreccia con figure di spicco e con progetti rivoluzionari nel campo dell’intelligenza artificiale. Fin dalla sua fondazione, l’ente ha attirato attenzione per le sue innovazioni e per le scelte strategiche fatte nel corso degli anni. Tra i protagonisti e i segreti che circondano questa realtà, si svelano dettagli sulla sua evoluzione e sulle persone coinvolte.

Non c'erano dubbi che proprio nella Silicon Valley sarebbe nata una delle avventure tech più ambizione del nostro tempo. Lì, tra startup visionarie e giganti tecnologici, è nata OpenAi, un'organizzazione di ricerca (sulla carta) con l’ambizione di sviluppare un’intelligenza artificiale capace di trasformare la società. La storia di OpenAI è un racconto di contrasti tra idealismo e profitto, genio e polemiche, tra il sogno di un’Ai democratica e la pressione di investimenti miliardari. Dietro ogni modello, ogni codice e ogni decisione strategica, ci sono volti noti e segreti della Silicon Valley, alleanze inaspettate e battaglie legali che hanno trasformato un laboratorio nonprofit in un colosso globale capace di cambiare per sempre il rapporto tra uomo e macchina.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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