Nella 90ª edizione della Freccia Vallone, il nome di Paul Seixas compare per la prima volta tra i vincitori, segnando il primo successo di un francese nella storia della corsa. L’Italia non ha più un vincitore dal 2009, con l’ultimo trionfo che risale a quella data. L’albo d’oro si aggiorna così con questa nuova aggiunta, confermando l’alternanza di nazionalità tra i campioni della classica belga.

Si aggiorna l’ albo d’oro della Freccia Vallone, e nella 90ma edizione iscrive per la prima volta il proprio nome il francese Paul Seixas. L’ Italia non vince dal 2009, anno del terzo ed ultimo sigillo del compianto Davide Rebellin: oggi il migliore degli azzurri è Christian Scaroni, undicesimo. Il transalpino, alfiere del Decathlon CMA CGM Team, si impone praticamente per distacco sui rivali nell’ascesa conclusiva: a 3? arrivano, nell’ordine, l’ elvetico Mauro Schmid (Team Jayco-AlUla), secondo, il britannico Ben Tulett (Team Visma Lease a Bike), terzo, ed il transalpino Benoit Cosnefroy (UAE Team Emirates-XRG), quarto. Nella storia il Paese col maggior numero di successi è il Belgio con 39, proprio davanti all’ Italia, seconda con 18, mentre la Francia puntella il terzo posto quest’oggi e sale a quota 12.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Albo d’oro Freccia Vallone dopo l’edizione 2026: primo successo per Seixas, Italia a secco dal 2009

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