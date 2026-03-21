Albo d’oro Milano-Sanremo dopo l’edizione 2026 | primo sigillo per Tadej Pogacar
Dopo l’edizione 2026 della Milano-Sanremo, Tadej Pogacar dello UAE Team Emirates-XRG si impone per la prima volta in carriera nella Classicissima. Lo sloveno conclude la corsa davanti a Tom Pidcock di Pinarello-Q36. La 117ª edizione della gara si conclude con questa vittoria, segnando il primo sigillo di Pogacar in questa competizione.
L’edizione numero 117 della Milano-Sanremo viene vinta dallo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), al primo successo in carriera il questa Classica Monumento, davanti a Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team), che viene battuto nella volata a due, ed al neerlandese Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Fenix), primo del gruppo inseguitore. NAZIONALITA’ DEI VINCITORI Italia 51 Belgio 22 Francia 14 Germania 7 Spagna 5 Paesi Bassi 3 Australia 2 Irlanda 2 Regno Unito 2 Svizzera 2 Norvegia 1 Polonia 1 Slovenia 1 Tadej Pogacar sfata il tabù e vince la Milano-Sanremo nonostante una caduta prima della Cipressa! Voleva entrare nella storia ancora di più e l’ha fatto nel modo migliore. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Cade, si rialza e vince la Milano-Sanremo arrivando al traguardo in queste condizioni. Più forte di tutto: Tadej Pogacar facebook
Tadej Pogacar vince la 117/a edizione della Milano-Sanremo. Lo sloveno regola in una volata a due l'inglese Tom Pidcock. Per lo sloveno è il primo successo nella Classicissima. Pogacar è arrivato primo sul traguardo, battendo di mezza ruota Pidcock, con x.com