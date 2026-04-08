Alberto Angela ha deciso di vivere a Roma con la moglie Monica, con cui si è sposato nei primi anni Novanta. La coppia ha stabilito la propria residenza principale nella capitale, in un’abitazione che lui definisce come un rifugio tra arte e viaggi. La loro relazione dura da diversi decenni e la casa è considerata il loro luogo di ritrovo e tranquillità.

Alberto Angela ha scelto di stabilire la sua residenza principale a Roma, dove condivide la dimora con la moglie Monica, legata a lui da un matrimonio contratto nei primi anni Novanta. La casa del divulgatore scientifico riflette le sue passioni personali e l’amore per i viaggi, trasformandosi in una sorta di archivio visivo delle sue esperienze. Nonostante le origini familiari legate a Torino e la nascita avvenuta a Parigi, il professionista ha optato per la Capitale come base stabile. In questo contesto domestico sono cresciuti anche i tre figli, Riccardo, Edoardo e Alessandro, che nel tempo hanno intrapreso i propri percorsi individuali lasciando l’abitazione genitoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, ecco il rifugio segreto di Alberto Angela tra arte e viaggi

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