Dalla formazione ai successi internazionali | apre il centro estetico della campionessa di trucco semipermanente

Domenica pomeriggio è stato inaugurato un nuovo centro estetico in via Romea, chiamato “Beauty Concept”. La struttura è stata aperta nell'ex negozio e offre servizi di trucco semipermanente. La gestione del centro è affidata a una giovane imprenditrice, che ha avviato questa attività dopo aver portato avanti una formazione nel settore. L'apertura segna l'inizio di una presenza più ampia di centri dedicati alla cura della persona nella zona.

La cura della bellezza si fa sempre più largo. In via Romea ha aperto le porte domenica pomeriggio un nuovo spazio dedicato alla cura della persona: si tratta di “Beauty Concept”, il centro estetico fondato da Alina Andreea Maxim, giovane imprenditrice che ha inaugurato i locali dell’ex negozio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it AI, il futuro della cura in Italia passa dalla formazioneI dettagli del programma che punta a formare sull’uso dell’AI 50mila operatori sanitari. Informazione e formazione, in una villa confiscata alla mafia apre il nuovo Centro Europe DirectGestito da InformaGiovani Ets per il periodo 2026/2030, sarà in collaborazione con una rete di enti pubblici e soggetti del privato sociale Uno...