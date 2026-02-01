Paura in montagna | in 15 travolti dalla slavina un ferito

Una slavina ha travolto un gruppo di 15 persone in montagna, ferendone una. È il secondo episodio in due giorni che mette in allarme chi frequenta le zone innevate. La valanga si è abbattuta all’improvviso, lasciando tutti sotto la neve e creando grande preoccupazione tra soccorritori e appassionati. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno estratto i feriti e messo in sicurezza l’area. Intanto, gli esperti avvertono: il rischio di slavine resta alto in queste settimane.

Si tratta del secondo episodio in due giorni sui monti bresciani. Il distacco, questa volta, si è verificato sul monte Misa È il secondo episodio in appena due giorni a riportare alta l’attenzione sul rischio valanghe in montagna. Dopo il distacco di venerdì sul ghiacciaio Presena, ieri intorno alle 13 una nuova slavina si è verificata sul monte Misa, in territorio di Bagolino, nei pressi del vecchio cascinone. Il distacco di neve è avvenuto a quota 2100 metri, lungo un canale esposto a nord, in una zona particolarmente sensibile alle variazioni delle condizioni nivometeorologiche. L'allarme è scattato per una quindicina di persone presenti in area, ma solo una di loro - un uomo sulla sessantina - ha riportato conseguenze di lieve entità.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Una seconda slavina si è staccata a Sella Nevea nel primo pomeriggio di domenica.

