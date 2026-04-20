Lo scorso 16 aprile, nella Casa del Cinema di Roma, si è svolta la cerimonia per l’assegnazione dell’“Alberto Sordi Family Award 2026”, un evento che ha coinvolto molte persone e ha premiato 22 professionisti del settore. Tra i riconosciuti figurano attori, registi e sceneggiatori, tra cui figure note come Edoardo Leo e Simona Izzo. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di grande partecipazione e interesse.

In 22 sono stati insigniti dell'” Alberto Sordi Family Award 2026 “, nella splendida cornice della Casa del Cinema di Roma, a Villa Borghese, lo scorso 16 aprile nel corso di un evento molto partecipato. Soprattutto da giovani e giovanissimi. Si tratta di personalità che si sono particolarmente distinte per talento, impegno e professionalità e il loro impegno contribuendo con il proprio lavoro “alla crescita culturale e allo sviluppo dello spirito critico della società”. Il premio, ideato nel 2017, è stato assegnato dal giornalista e conduttore Rai, Igor Righetti (che lo ha progettato), cugino e biografo di Alberto Sordi. Assegnato a Roma l’Alberto Sordi Family Award 2026, ideato dal biografo Igor Righetti.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Alberto Sordi Family Award 2026”: talento, passione e professionalità. Tutti i 22 premiati: da Edoardo Leo a Simona Izzo

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