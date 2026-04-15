LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Curtis e Angiolini da record italiano! Razzetti convince

Durante i campionati italiani di nuoto 2026, sono stati stabiliti nuovi record italiani da parte di Curtis e Angiolini, mentre Razzetti ha ottenuto una buona prestazione. Nelle gare della mattina, Luca Sbacco ha vinto la finale B dei 100 rana con il tempo di 1’01”57. La manifestazione prosegue con aggiornamenti in tempo reale sulle competizioni in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.08: Luca Sbacco si aggiudica la finale B dei 100 rana con 1’01”57 19.05: Tassan-Caser vince con 1’01”53 la finale juniores dei 100 rana 18.57: È partita forte ed è arrivata fortissimo Lisa Angiolini che ha fatto segnare il record italiano, secondo posto per Francesca Fangio con 2’26”10, terza Pirovano con 2’27”00 18.56: LISA ANGIOLINIIIIIIII! Record italiano per la toscana con 2’22”28, tempo di dimensione assoluta! 18.53: Ai 100 Angiolini, Zucca, Fangio 18.52: Queste le protagoniste della finale dei 200 rana donne: ITA VENTURI A. Rari Nantes Torino 2004 2’30.29 2 ITA ANGIOLINI L.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis e Angiolini da record italiano! Razzetti convince Sara Curtis abbatte il record italiano di Federica Pellegrini | Europei di Nuoto in vasca corta 2025 Notizie correlate LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano di Sara Curtis nei 50 dorso. Razzetti convinceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis vuole stupire nei 50 dorso! Attesa per Razzetti e CerasuoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Michele Lamberti da record! Novità Alzetta, deludono Pilato e Ragaini; Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 1; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; NUOTO -Riccione Campionati Italiani Assoluti Unipol. Nuoto, Michele Lamberti trionfa anche nei 100 dorso ai campionati italiani e strappa il pass per gli EuropeiProsegue il pomeriggio della seconda giornata di finali dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione, è da poco calato il sipario ... oasport.it LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano di Sara Curtis nei 50 dorso. Razzetti convinceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 11.22: Si chiude qui per ora la nostra diretta. L'appuntamento è alle ... oasport.it La Toscana si presenta ai Campionati Italiani Assoluti Unipol di Riccione con la forza dei numeri e la potenza dei risultati. Un movimento ampio, strutturato e competitivo che trova immediata conferma anche in vasca, nella prima giornata di gare chiusa con un facebook