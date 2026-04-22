Alberigo Rega nuova ordinazione sacerdotale a Quindici
Sabato 25 aprile 2026, alle 11:00, presso la chiesa Santa Maria delle Grazie a Quindici, si svolgerà la cerimonia di ordinazione sacerdotale del diacono Alberigo Rega. L’evento sarà officiato dal vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino. La funzione religiosa si terrà nella parrocchia situata nel centro del paese.
Sabato 25 aprile 2026, alle 11:00, presso la parrocchia Santa Maria delle Grazie a Quindici, il vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino, conferirà l’ordinazione sacerdotale al diacono Alberigo Rega. «Gioiamo per il “sì” al sacerdozio di Alberigo e siamo grati al Signore che non smette di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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