Quindici inaugurata la nuova stazione dei Carabinieri intitolata all’Appuntato MAVM Emilio Ammaturo

Questa mattina a Quindici si è svolta l'inaugurazione della nuova stazione dei Carabinieri, situata in un edificio demaniale. La caserma è stata intitolata all’Appuntato Ammaturo, Medaglia d’Argento al Valor Militare “alla memoria”. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità locali e rappresentanti delle forze dell’ordine, che hanno assistito alla scopertura della targa commemorativa. L’evento si inserisce nelle iniziative di potenziamento delle infrastrutture di sicurezza nel territorio.

Questa mattina si è tenuta a Quindici la cerimonia di inaugurazione della nuova Caserma sede della Stazione Carabinieri, ubicata in uno stabile demaniale, intitolata all’Appuntato Medaglia d’Argento al Valor Militare “alla memoria” Emilio Ammaturo. L’evento si è svolto alla presenza dei familiari.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Locorotondo: la nuova caserma dei Carabinieri intitolata ad Antonio Gentile Notizie correlate Quindici, inaugura la nuova Stazione Carabinieri intitolata all’Appuntato Emilio AmmaturoQuindici (AV) - Inaugurazione della nuova Stazione Carabinieri: sarà intitolata all’Appuntato M. FOTO/ Nuova stazione dei Carabinieri in memoria di AmmaturoTempo di lettura: 3 minutiQuesta mattina si è tenuta a Quindici la cerimonia di inaugurazione della nuova Caserma sede della Stazione Carabinieri,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Quindici - Inaugurazione nuova stazione carabinieri intitolata alla memoria di Emilio Ammaturo; Quindici - Inaugurazione nuova stazione carabinieri intitolata alla memoria di Emilio Ammaturo; Quindici, inaugurazione della nuova Stazione Carabinieri: sarà intitolata all’Appuntato M.A.V.M. alla memoria Emilio Ammaturo; Quindici: inaugurazione della nuova stazione carabinieri in paese. Nuova caserma dei Carabinieri a Quindici dedicata all’eroe Emilio AmmaturoA Quindici e’ stata inaugurata la nuova Stazione dei Carabinieri, intitolata all’Appuntato Emilio Ammaturo, Medaglia d’Argento al Valor Militare alla memoria. La cerimonia si è svolta alla presenza di ... irpiniaoggi.it Quindici (AV) – Inaugurata la nuova caserma dei CarabinieriQuesta mattina si è tenuta a Quindici la cerimonia di inaugurazione della nuova Caserma sede della Stazione Carabinieri, ubicata in uno stabile demaniale, intitolata all’Appuntato Medaglia d’Argento a ... irpinia24.it Quindici – Inaugurazione della nuova Stazione dei Carabinieri intitolata all’appuntato M.A.V.M. “Alla Memoria” Emilio Ammaturo #quindici #Carabinieri #inaugurazione - facebook.com facebook #lagiustadistanza 15 luglio 1982, Napoli: il giorno in cui le BR colpirono il vicequestore Ammaturo con un agguato x.com