Una forte perturbazione di neve ha interessato l’Appennino, causando una serie di interventi da parte dei Vigili del fuoco. Nella giornata si sono registrati 85 interventi per alberi caduti, rami pericolanti e altri danni legati alle condizioni meteorologiche avverse. La situazione ha richiesto un impegno continuo da parte dei soccorritori, impegnati a gestire le criticità sul territorio.

Giornata di super lavoro per i Vigili del fuoco impegnati a causa del maltempo e della bufera neve che ha colpito l'Appennino, 85 in totale gli interventi di soccorso. (Video dei vigili del fuoco). 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Bufera di neve, la giornata di super lavoro dei Vigili del fuoco tra alberi caduti e rami pericolanti

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