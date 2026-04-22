Una catena alberghiera francese ha annunciato l’acquisizione di due strutture storiche in città. Le nuove proprietà saranno gestite dalla stessa catena, che opera in diverse località in Europa. La decisione riguarda un hotel di lusso e uno di livello superiore, entrambi con un passato di lunga data. La gestione delle strutture sarà affidata alla stessa catena, senza modificare i nomi degli alberghi. L’operazione si inserisce nel quadro delle strategie di espansione della compagnia.

Arrivano i francesi. La catena alberghiera " B&B hotel " che gestisce strutture ricettive in tutto il mondo ha di fatto preso in gestione due alberghi della zona mare: uno è il "Des Bains" in viale Trieste angolo viale della Repubblica e l’altro è l’hotel "Bristol" che è in piazzale della Libertà a qualche decina di metri dalla Palla, fronte mare. Nei giorni scorsi è stato firmato il compromesso tra il titolare delle due strutture ricettive, l’industriale della meccanica Fabrizio Fabbri, che è anche nel consiglio direttivo del Club Nautico, e i rappresentanti francesi della grande catena alberghiera, la cui maggioranza è in mano ad uno dei maggiori fondi di investimento del mondo, gli statunitensi di " BlackRock ".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alberghi a guida francese. Catena d’Oltralpe fa il doppio colpo. Gestirà il ‘Des Bains’ e il ‘Bristol’

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