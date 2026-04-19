Gol Thuram | altro colpo di testa vincente il francese trafigge Ravaglia e fa esplodere di gioia lo Stadium!

Durante la partita, il centrocampista francese ha segnato un gol di testa su un assist preciso, portando la sua squadra in vantaggio e facendo esplodere di gioia lo stadio. Questo è il suo secondo gol stagionale e ha contribuito a rafforzare il risultato della squadra. La rete ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi presenti e ha segnato un momento importante nel match.

di Luca Fioretti Gol Thuram: il francese firma il raddoppio! Il centrocampista segna di testa su preciso assist e avvicina il bellissimo traguardo. La grandissima sfida di campionato tra Juve e Bologna continua a regalare emozioni fortissime agli spettatori. I padroni di casa stanno gestendo questi novanta minuti con assoluta determinazione tecnica. Al minuto 57, lo stadio esplode di immensa gioia per una rete incredibilmente pesante. A superare il portiere avversario Ravaglia è stato puntualmente Thuram, abilissimo a farsi trovare pronto in area. Il parziale si fissa saldamente sul 2-0, risultato estremamente rassicurante che avvicina il gruppo bianconero alla conquista dell’intera posta in palio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Thuram: altro colpo di testa vincente, il francese trafigge Ravaglia e fa esplodere di gioia lo Stadium! Zielinski + Lautaro + Thuram: Inter-Bologna 3-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Notizie correlate Gol Kalulu: colpo di testa perfetto allo scadere del recupero, lo Stadium esplode di gioia! E che assist di Bogadi Redazione JuventusNews24Gol Kalulu, il difensore completa la rimonta nel recupero: stacco imperioso su assist del neo entrato Boga, finisce 2-2... Kayode, gioia infinita: colpo di testa perfetto e primo gol in PremierPrima gioia in Premier League per Michael Kayode, che segna il momentaneo vantaggio per il suo Brentford nel match pareggiato 2-2 contro il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Inter-Cagliari 3-0: Thuram, Barella e Zielinski in gol; Serie A, Inter in discesa contro il Cagliari: 1 a 1,20; Rimonta da impazzire, 4 gol al Como con Thuram e Dumfries; Inter, colpo Scudetto e più 9: Thuram e Dumfries ribaltano il Como da 0-2 a 4-3. Thuram Inter, i gol che allontanano l’addio: adesso cambia tutto! La posizione del club in merito al futuro dell’attaccante franceseThuram Inter, i gol che allontanano l'addio: adesso cambia tutto! La posizione del club in merito al futuro dell'attaccante francese ... calcionews24.com Como-Inter, Thuram: Finalmente 10 gol! Lotta scudetto chiusa? Non è matematicoMarcus Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Como-Inter, condividendo tutta la sua gioia per il successo e la doppietta ... spaziointer.it 57' - GOL JUVE: Thuram firma il raddoppio. Azione insistita dei bianconeri iniziata da Conceicao, dopo la conclusione respinta di Locatelli la palla diventa buona per McKennie che serve il compagno di squadra. #JuveBologna 2-0 x.com Thuram & Barella: l’Inter ritrova i suoi trascinatori Marcus Thuram è in stato di grazia: a segno per la terza partita consecutiva, con 4 gol nelle ultime 3 e quota 11 in campionato. Per il terzo anno di fila supera la doppia cifra, entrando in una cerchia ristrett facebook