Asti 20enne confessa l' omicidio di Zoe Trinchero | ora è in carcere | L' aggressione dopo una lite in passato avevano avuto una relazione

Un giovane di 20 anni ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero ad Asti. Dopo aver litigato con lei, l’ha colpita e poi è scappato. Ora si trova in carcere nel circondario di Alessandria. Durante l’interrogatorio, ha anche accusato un ragazzo di colore, ma le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio.

Un ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero, la 17enne trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato (Asti) nella tarda serata di venerdì 6 febbraio. Il giovane è stato ascoltato a lungo dagli investigatori e, davanti a un pubblico ministero della procura di Alessandria - che coordina le indagini per competenza territoriale - ha confessato. Ora è in carcere., La 17enne è stata trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. La ragazza avrebbe trascorso la serata con alcuni amici nei locali della città e poi si sarebbe allontanata da sola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 20 anni per l’omicidio di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata senza vita in un fiume a Nizza Monferrato.

Asti, ritrovata una ragazzina strangolata nel fiume: è Zoe Trinchero. Folla inferocita assedia la casa di un giovane

Questa mattina ad Asti è stata trovata morta nel Rio Nizza una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero.

