Nel Municipio Roma IV sono iniziati i progetti “Scuola Ferrovia” e “Stop al vandalismo”. La prima iniziativa coinvolge studenti in attività legate alla sicurezza e alla conoscenza delle infrastrutture ferroviarie. La seconda prevede interventi antimale nelle scuole per prevenire atti di vandalismo tra gli studenti. Entrambi i programmi sono stati avviati nelle scuole del territorio e coinvolgono insegnanti e studenti.

Roma – Partono nel Municipio Roma IV i progetti ‘Scuola Ferrovia’ e ‘Stop al vandalismo’, promosso in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario Nazionale, DLF Roma e con FS Security, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, rivolto ai bambini e alle bambine delle scuole dell’infanzia e agli studenti degli Istituti Comprensivi del territorio, come da nota trasmessa alle scuole. Un percorso educativo che unisce scoperta e cittadinanza, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo ferroviario e promuovere valori fondamentali come il rispetto delle regole, la cura dei beni comuni e il senso civico. Il progetto prevede incontri in classe con operatori del settore e attività esperienziali, tra le quali visite in luoghi simbolo delle ferrovie, offrendo un’esperienza concreta e coinvolgente.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Al via “Scuola Ferrovia” e “Stop al vandalismo” nelle scuole

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