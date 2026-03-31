Competenze non cognitive al via la sperimentazione nelle scuole | candidature aperte fino al 30 aprile AVVISO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato la fase operativa di una sperimentazione nazionale rivolta alle competenze non cognitive e trasversali all’interno dei percorsi scolastici. Le candidature per partecipare sono aperte fino al 30 aprile. La sperimentazione riguarda le modalità di valutazione e sviluppo di queste competenze nelle scuole di tutto il paese.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto la fase operativa della sperimentazione nazionale sulle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici. Con l’Avviso pubblico n. 537 del 30 marzo 2026, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione definisce criteri e modalità per la presentazione dei progetti da parte delle istituzioni scolastiche e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), fissando al 30 aprile 2026 il termine ultimo per le candidature. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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