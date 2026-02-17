Comunicato Stampa | Prima commissione illustrato Documento di economia e finanza regionale

La Prima commissione del Consiglio Veneto ha iniziato oggi a discutere il Documento di economia e finanza regionale, un passo che potrebbe influenzare le prossime scelte di bilancio. Andrea Tomaello, presidente della commissione, ha aperto i lavori, mentre gli assessori Giacinti e Zecchinato hanno spiegato alcuni dettagli del documento. La riunione si è svolta in un clima di confronto diretto, con i membri che hanno posto domande specifiche sui dati presentati.

La Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale hanno partecipato gli assessori Filippo Giacinti e Marco Zecchinato, ha iniziato oggi l'esame del Disegno di deliberazione amministrativa n. 6, di iniziativa della Giunta regionale, su Defr 2026-28 e Nota di Aggiornamento. Si tratta, in sostanza, del provvedimento di programmazione, sul quale sarà impostata la prossima manovra di bilancio, che comprende il quadro di riferimento macroeconomico, i temi di finanza pubblica del prossimo triennio, gli ambiti di programmazione europea e nazionale riferiti al programma regionale di governo, alla strategia per lo sviluppo sostenibile, al piano nazionale di ripresa e resilienza, alle missioni regionali e agli indirizzi delle società e degli enti.