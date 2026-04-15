Bonus nuovi nati | mille euro per ogni figlio al via le domande

L’INPS ha annunciato l’apertura del servizio online per presentare le domande relative al Bonus Nuovi Nati 2026, un contributo di 1.000 euro per ogni bambino nato o adottato nel corso dell’anno. La comunicazione è avvenuta tramite il Messaggio n.1268 pubblicato il 14 aprile 2026. Le famiglie interessate possono ora accedere alla piattaforma per presentare la richiesta e ricevere il contributo una tantum.

Con la pubblicazione del Messaggio n.1268 del 14 aprile 2026, l’INPS comunica l’apertura del servizio per la presentazione delle domande del Bonus Nuovi Nati 2026, il contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Per accedere al beneficio è obbligatorio essere in possesso di un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per il minore per il quale è richiesto il Bonus, neutralizzato dagli importi dell’Assegno Unico e Universale, non superiore a 40.000 euro. La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dall’evento (nascita, adozione o affidamento preadottivo).🔗 Leggi su Bergamonews.it Bonus nuovi nati 2026, via alle domande: 1.000 euro per ogni figlio. In Toscana platea da quasi 15mila famiglieFirenze, 14 aprile 2026b – È stato confermato anche per quest’anno il Bonus nuovi nati. Bonus Nuovi nati 2026 da mille euro, via alle domande da oggi: l’annuncio nella circolare InpsDa oggi si può fare domanda per ottenere il bonus Nuovi nati, un aiuto da 1000 euro rivolto a chi fa un figlio e ha un Isee sotto i 40mila euro.