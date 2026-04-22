Al via i lavori per la dismissione del serbatoio Belvedere Medio

Lunedì 27 aprile inizieranno i lavori per la dismissione del serbatoio denominato Belvedere Medio, situato nel territorio comunale di Valmadrera. Il serbatoio si trova lungo la via che conduce alla Piana di San Tomaso. L’intervento prevede la rimozione dell’infrastruttura e coinvolge le autorità locali e le imprese incaricate dei lavori. La procedura si concluderà con le operazioni di smaltimento e bonifica dell’area.

Lunedì 27 aprile prenderanno il via i lavori per la dismissione del serbatoio Belvedere Medio, situato nel territorio comunale di Valmadrera, lungo l’omonima via che porta alla Piana di San Tomaso. I lavori interesseranno via Belvedere e comporteranno la chiusura delle zone di volta in volta.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavori al serbatoio idrico di Tavolicci, l'erogazione dell'acqua continua grazie ad una autobotte Leggi anche: Lavori a Santo Pietro Belvedere. I marciapiedi sulla provinciale: "Un cantiere da 150mila euro" Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: A Valmadrera al via i lavori per la dismissione del serbatoio Belvedere Medio; AL VIA LAVORI DI DISMISSIONE SERBATOIO BELVEDERE MEDIO A VALMADRERA; Ponte Belvedere, prorogato lo sgombero dell’immobile in via Fontesecco. Valmadrera, al via la dismissione del serbatoio Belvedere MedioValmadrera (La Val) - Lunedì 27 aprile prenderanno il via i lavori per la dismissione del serbatoio Belvedere Medio, situato nel Comune di Valmadrera, lungo l’omonima via che porta alla Piana di San T ... corrieredilecco.it www.telediamante.it Premio Internazionale San Valentino 2026: da mercoledì cinque giorni di musica a Belvedere M.mo LEGGI LA NOTIZIA #notizie #notiziedelgiorno #news #tv #Info #informazione #media #telediamante - facebook.com facebook