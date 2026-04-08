Lavori al serbatoio idrico di Tavolicci l' erogazione dell' acqua continua grazie ad una autobotte
Venerdì 10 aprile, tra le 8.30 e le 12.30, sarà effettuato un intervento di manutenzione sul serbatoio idrico di Tavolicci, nel comune di Verghereto, da parte di Romagna Acque Società delle Fonti. Durante i lavori, l’erogazione dell’acqua continuerà grazie a un’autobotte che garantirà il servizio nella zona interessata. La manutenzione riguarda il serbatoio situato nel territorio comunale di Verghereto.
Venerdì 10 aprile, dalle 8.30 alle 12.30, Romagna Acque Società delle Fonti eseguirà un intervento di manutenzione presso il proprio serbatoio di Tavolicci, nel comune di Verghereto.Durante i lavori, per sopperire alla temporanea mancanza d’acqua, il Gruppo Hera ha predisposto lo stazionamento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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