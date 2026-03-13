Teb lavori al rondò dell’Arlecchino | cambierà la viabilità a Villa d’Almè

A Villa d’Almè, nei pressi della rotonda dell’Arlecchino, sono in corso lavori di modifica alla viabilità. L’intervento riguarda l’area del rondò e mira a migliorare l’accesso a via Mazzi e via Dante, verso il ponte Rino. Le operazioni sono in corso e coinvolgono lavori di sistemazione stradale. La viabilità locale subirà alcune modifiche durante il cantiere.

IL CANTIERE. A Villa d'Almè, all'altezza della rotonda dell'Arlecchino, sono in corso interventi per migliorare l'innesto viario verso via Mazzi e via Dante, in direzione del ponte Rino. Si tratta di un tassello dei lavori legati alla seconda linea della Teb, la Bergamo-Villa d'Almè, pensato per rendere più fluida la circolazione verso la futura stazione della tramvia. L'aiuola centrale è stata rimodellata e leggermente ridotta per ottimizzare gli spazi di manovra. Il cantiere, aperto mercoledì, si concluderà entro la giornata odierna. La zona è uno dei punti più delicati del traffico locale: il flusso è intenso per gran parte della giornata, con picchi nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio.