Al via dal Sannio petizione al Parlamento per riforma radicale del fisco

Da una zona del Sud Italia arriva una petizione indirizzata al Parlamento, promossa dagli imprenditori locali. La richiesta riguarda una riforma profonda del sistema fiscale, ritenuta necessaria per contrastare le difficoltà di molte imprese. Al momento, sono state raccolte numerose firme e la petizione si sta diffondendo tra le aziende della regione. La questione riguarda l’eccessivo carico fiscale che, secondo i promotori, sta portando alla chiusura di molte attività.

Tempo di lettura: 2 minuti “P arte dal Sannio la petizione degli imprenditori italiani affinché il Parlamento effettui una riforma radicale del fisco che, allo stato, sta causando la chiusura di migliaia di imprese soffocate dalla elevata pressione fiscale. La stessa Corte Europea per i diritti dell’uomo (Cedu) ha emesso diverse sentenze, anche recentissime, che condannano l’Italia per il modo di accesso ai dati bancari e delle ispezioni fiscali, ritenendo il sistema italiano attuale spesso basato su indagini algoritmiche o ‘data scraping ‘ automatico in violazione dell’art. 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo -diritto al rispetto della vita privata”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Al via dal Sannio petizione al Parlamento per riforma radicale del fisco Notizie correlate Michele Ainis: “Giustizia, riforma radicale nata senza condivisione in Parlamento. Si disarticola il Csm, il sorteggio integrale umilia i magistrati”Roma – Nel dibattito sul referendum relativo alla riforma della giustizia torna centrale il tema dell’equilibrio tra poteri dello Stato. Iran-Usa, dal mite Araghchi al radicale Ghalibaf: chi sarà al tavolo con Vance a Islamabad(Adnkronos) – Dopo quasi un mese e mezzo di guerra, è il giorno dei colloqui tra Iran e Usa a Islamabad nel tentativo di trasformare la fragile...