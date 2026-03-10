Michele Ainis | Giustizia riforma radicale nata senza condivisione in Parlamento Si disarticola il Csm il sorteggio integrale umilia i magistrati

Nel dibattito sul referendum sulla riforma della giustizia, Michele Ainis ha criticato la mancanza di condivisione in Parlamento e ha dichiarato che si disarticola il Consiglio superiore della magistratura. Inoltre, ha affermato che l’adozione del sorteggio integrale umilia i magistrati, sottolineando come questa riforma sia nata senza un ampio consenso.

Roma – Nel dibattito sul referendum relativo alla riforma della giustizia torna centrale il tema dell'equilibrio tra poteri dello Stato. Il costituzionalista Michele Ainis riflette sulle ragioni che potrebbero spingere a votare "No", sull'affluenza prevista e sul significato politico della consultazione. Secondo Ainis, più ancora dei dettagli tecnici, a suscitare perplessità sono il metodo con cui la riforma è stata costruita e le possibili conseguenze sull'assetto del potere giudiziario. Professore, che affluenza si aspetta al referendum? "Temo sarà bassa. Ormai c'è una sorta di disarmo degli elettori nei confronti di qualunque consultazione elettorale.