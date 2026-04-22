Al teatro Verdi di Forlimpopoli si terrà una rappresentazione in cui l’attrice Marina Massironi interpreterà Otello. L’evento unisce elementi di melodramma e comicità, creando un’esperienza artistica che coinvolge il pubblico. La serata vedrà dunque una reinterpretazione del celebre personaggio, con un approccio che combina toni drammatici e momenti di umorismo. La rappresentazione è prevista per una data prossima alla prima.

Il sipario del teatro Verdi di Forlimpopoli si appresta ad alzarsi su un appuntamento che coniuga il fascino del melodramma con la verve della comicità intelligente. Questa sera, alle 21, Marina Massironi sarà la protagonista di ‘ Ma che razza di Otello ’, un monologo ironico e graffiante scritto da Lia Celi per la regia di Massimo Navone. Ad accompagnare l’attrice sul palco sarà l’arpa di Monica Micheli. Lo spettacolo, distribuito da NidodiragnoCmc, si configura come un viaggio inedito attraverso una delle tragedie più celebri della letteratura mondiale. Se la penna di William Shakespeare ha reso immortale il dramma della gelosia e la musica di Giuseppe Verdi lo ha elevato alle vette dell’opera lirica, l’interpretazione di Marina Massironi ne scardina i meccanismi per offrire uno sguardo femminile e contemporaneo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al ’Verdi’ di Forlimpopoli Marina Massironi rilegge l’Otello

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