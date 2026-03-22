Alle 17 al teatro comunale Pedrazzoli di Fabbrico si tiene una rappresentazione teatrale intitolata

Oggi alle 17 al teatro comunale Pedrazzoli di Fabbrico va in scena una rivisitazione ironica e appassionata dell’ Otello di Giuseppe Verdi e di William Shakespeare, con la straordinaria Marina Massironi per il grande finale della stagione teatrale "Trame di corpi in ascolto". Viene proposto " Ma che razza di Otello? Rapsodia per arpa e attrice alla riscoperta dell’Otello verdiano ", per la regia di Massimo Navone. Una riscrittura ironica e appassionata del capolavoro verdiano, con protagonista Marina Massironi, attrice di cinema e teatro molto popolare al pubblico italiano. Tra tragedia e melodramma, l’autrice Lia Celi rilegge l’Otello di Verdi e Shakespeare con occhi contemporanei e ironia tagliente, aprendo squarci sorprendenti su gelosia, razzismo, calunnia e dinamiche di potere ancora attuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Otello della Massironi è un racconto esilarante

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