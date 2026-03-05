L’intelligenza artificiale debutta per la prima volta in uno yacht | ecco Navis Sapiens la nave intelligente con 207 metri di lunghezza e 95 suite

Una nuova imbarcazione chiamata Navis Sapiens è stata consegnata presso un cantiere navale, segnando il primo utilizzo di intelligenza artificiale su uno yacht. La nave misura 207 metri di lunghezza e dispone di 95 suite. Si tratta di un modello che integra sistemi intelligenti, rappresentando un passo avanti nel settore nautico. La consegna ha attirato l’attenzione dell’industria e dei media specializzati.

Svolta nell’ambito dei cantieri navali. È stata consegnata la prima ”navis sapiens”, la smart ship di extra-lusso per la prestigiosa catena alberghiera Four Seasons, completamente digitale grazie ai sistemi di intelligenza artificiale sviluppati dalla joint venture tra Fincantieri NexTech e Accenture. Lo yacht conta 34mila tonnellate di stazza lorda e 207 metri di lunghezza, ha 95 suite esclusive con vista sul mare. L’intelligenza artificiale entra in gioco per migliorare ulteriormente le prestazioni dello yacht. Le informazioni non sono più un’esclusiva del comandante o del marinaio, ma raggiungono anche la terraferma. Tutto questo è possibile anche analizzando l’andamento su specifiche tratte confrontando dati storici e ottimizzando così i consumi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

