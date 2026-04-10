Pic nic al parco e La soffitta in piazza un aprile di eventi con la Pro Loco Pordenone

A Pordenone, il mese di aprile si anima con iniziative organizzate dalla Pro Loco, che prevedono un pic-nic al parco e un evento chiamato La soffitta in piazza. Questi appuntamenti si inseriscono nel calendario primaverile della città, offrendo spazi di socializzazione e momenti di aggregazione per cittadini di tutte le età. La proposta mira a coinvolgere la comunità in attività all’aperto e conviviali, segnando l’arrivo della bella stagione.

La primavera entra nel vivo a Pordenone con due appuntamenti pensati per coinvolgere tutta la comunità, tra momenti all’aria aperta e occasioni di socialità.Si parte il 25 aprile al San Valentino con il tradizionale “Pic-Nic al parco”, una giornata dedicata a famiglie e bambini. Dalle 10.00 alle. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Torna il 'Pic-nic Senza Plastica': l'11 aprile festa della biodiversità nel parco GargasoleUn polmone verde nel cuore della città che si popola di vita, musica e, soprattutto, consapevolezza ambientale. Leggi anche: Parco Pane, magia di fine inverno. Passeggiate e pic-nic nella natura Argomenti più discussi: Pasquetta, 7 iniziative nel Vicentino tra passeggiate e pic nic in villa; Pasquetta 2026 vicino ai Colli Euganei: musica, picnic e attività all’aperto il 6 aprile 2026; I riti di Pasqua a Nord Est tra religiosità e tradizioni. Pro Loco Pordenone APS - facebook.com facebook