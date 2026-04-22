Durante la Design Week 2026, il nuovo locale Rh Milano ha attirato molte persone, tra influencer e visitatori, creando un certo trambusto. L'evento ha visto una grande presenza di clienti intenti a gustare sushi in un ambiente affollato e vivace. La manifestazione ha anche suscitato critiche e polemiche riguardo al caos e alla gestione dell’afflusso di pubblico. La settimana si è conclusa con alcune controversie legate all’organizzazione e all’atmosfera creata nel locale.

‹ › 1 3 Design Week 26 - Piromallo. ‹ › 2 3 Design Week 26 - Piromallo. ‹ › 3 3 Design Week 26 - Piromallo. La brutta faccia del design. Hanno bloccato mezza città, Corso Venezia chiusa al traffico. Ma se chiedete in giro chi è RH Milano, la risposta è un boh, pieno di perplessità. Sono americani, sono una sorta di Ikea oltreoceano, con sede di 4000 metri quadrati inaugurata a Parigi l’anno scorso sugli Champs -Elisées. Ma non è sempre detto che la quantità faccia la qualità. Palazzo Piombino era un gigante neorinascimentale costruito nel 1880, dimenticato nel centro di Milano. Poi sono venuti loro forti dello slogan “Make America great again” ma non solo a casa loro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Al nuovo Rh Milano tra influencer, caos e sushi a volontà. La brutta faccia della Design Week 2026

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