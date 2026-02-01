Serafino Petta, l’ultimo testimone della strage di Portella della Ginestra, è morto a 85 anni. Aveva solo 16 anni quando vide i fucili di Salvatore Giuliano sparare contro la folla di contadini. Quell’attacco causò 11 morti e molti feriti. Petta aveva dedicato la vita a chiedere verità e giustizia per quella strage. Ora se ne va, portando con sé un pezzo di storia ancora aperta.

Aveva 16 anni quando vide i fucili della banda criminale di Salvatore Giuliano sparare contro la folla di contadini riuniti per celebrare la festa dei lavoratori, provocando 11 morti e numerosi feriti. E’ morto ieri l’ultimo superstite della strage di Portella della Ginestra, Serafino Petta: aveva 96 anni. Era il primo maggio del 1947 e Serafino, da sempre impegnato in politica, andò nella vallata circoscritta dai monti Kumeta e Maja e Pelavet, a pochi chilometri da Palermo, per manifestare contro il latifondismo a favore dell’occupazione delle terre incolte e festeggiare la recente vittoria del Blocco del Popolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto Serafino Petta, l’ultimo testimone della strage di Portella della Ginestra. Fino all’ultimo la richiesta di verità e giustizia

È morto Serafino Petta, uno degli ultimi testimoni della strage di Portella della Ginestra.

