E' morto Serafino Petta uno degli ultimi sopravvissuti alla strage di Portella della Ginestra

È morto Serafino Petta, uno degli ultimi testimoni della strage di Portella della Ginestra. Aveva 95 anni e, fino alla fine, portava con sé il ricordo di quella giornata che segnò la storia della Sicilia. Petta si è spento nella sua casa, lasciando un vuoto tra chi ancora ricorda e studia quei momenti difficili.

Aveva 95 anni. Ha dedicato la sua vita all'impegno politico e alla richiesta di verità sull'eccidio. Il sindaco di Piana degli Albanesi, sua città natale: "Ha trasformato il dolore in una missione" Si è spento all'età di 95 anni Serafino Petta, uno degli ultimi sopravvissuti alla strage di Portella della Ginestra. Nato a Piana degli Albanesi, ha dedicato la sua vita all'impegno politico e alla richiesta di verità sull'eccidio. Sui social tanti i messaggi di cordoglio, a cominciare da quello del sindaco di Piana Rosario Petta. "Serafino non è stato solo un testimone oculare di quel tragico primo maggio 1947 - commenta il sindaco - ma ha trasformato il dolore in una missione di vita.

