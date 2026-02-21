L’allarme dal Tar di Lecce | scuola tra i comparti con più contenziosi ricorsi per ottemperanza in crescita del 30% Il presidente | Uso improprio dell’intelligenza artificiale negli atti difensivi

La relazione presentata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del TAR Lecce registra per il 2025 un calo complessivo di 297 ricorsi, dato che si pone in controtendenza rispetto al livello regionale pugliese, dove i contenziosi crescono del 30%. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La relazione 2025 del Tar Puglia: "Contenziosi in aumento". Boom di ricorsi per carta del docenteLa relazione 2025 del Tar Puglia segnala un aumento dei contenziosi, con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente.

AI Festival 2026: a Milano il confronto tra imprese, istituzioni e big tech sull’uso dell’intelligenza artificialeIl 21 e 22 gennaio 2026, Milano ospiterà la terza edizione di AI Festival, evento internazionale dedicato all’intelligenza artificiale.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Filt Cgil affianca l'Adsp nel ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che autorizza l'autoproduzione di Cartour a Salerno; Sanità, legge regionale bloccata: Confusione totale, a rischio anche l’Ospedale dei bambini; Cave di gesso, l'azienda ritira il ricorso al Tar: Si cerca soluzione condivisa per il futuro dello stabilimento; San Lorenzo, i campi da padel vanno rimossi. I cittadini vincono contro Comune e privato.

Il Tar di Lecce in controtendenza: diminuiscono i ricorsiIl Tar Lecce chiude il 2025 con 297 ricorsi in meno, in controtendenza al dato regionale dove, invece, si registra un più 30% dei contenziosi. Il calo, seppur lieve, riguarda le domande di accesso ai ... lagazzettadelmezzogiorno.it

I comitati lanciano l’allarme e pensano il ricorso al Tar: Un’errata valutazione del PgtIl Coordinamento dei comitati di quartiere di Monza è critico rispetto al piano attuativo per l’area dell’ex Buon Pastore e si sta organizzando per fare ricorso al Tar, entro la fine di febbraio. ilgiorno.it

Non si limitano più a verificare il rispetto delle norme. Quando hanno il sentore che lo sciopero riesca, invitano il Ministro a vietarlo. È lo schema già visto: la Commissione “lancia l’allarme” e il Ministro interviene con ordinanza di divieto. Uno schema collaudat - facebook.com facebook