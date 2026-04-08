eSerie A Goleador il torneo di FC 26 arriva a Romics

Il torneo di eSerie A Goleador, organizzato dalla Lega Calcio Serie A in collaborazione con Infront Italy, si svolgerà il 9 aprile nella Sala Grandi Eventi di Romics. L'evento prevede una nuova edizione di King of the pitch, che si inserisce nel calendario del campionato ufficiale dedicato ai videogiochi di calcio. La manifestazione attirerà appassionati e giocatori di eSports provenienti da diverse aree.

(Adnkronos) – Il prossimo palcoscenico di eSerie A Goleador, il campionato ufficiale organizzato dalla Lega Calcio Serie A in sinergia con Infront Italy, sarà la Sala Grandi Eventi di Romics, che il 9 aprile ospiterà una nuova edizione di King of the pitch. Dalle 16:00 alle 18:00, all'interno del padiglione 8, i visitatori della fiera. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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