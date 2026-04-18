Oggi la Barona si anima con la Marra Block Party, un evento che ha richiamato migliaia di persone già dalle prime ore pomeridiane. Alle 15 gli ingressi si sono aperti, e i fan hanno iniziato ad arrivare per partecipare alla festa dedicata a Fabio, conosciuto come il “king del rap” della zona. L’atmosfera si è subito fatta vivace, con giovani e appassionati pronti a vivere questa giornata speciale.

Milano, 18 aprile 2026 - I primi fan si sono radunati alle 15, all’ apertura degli ingressi. È il giorno della Barona, è il giorno di Fabio. Perché nel quartiere nel quale ha girato il videoclip di ‘Badabum cha cha’, Marracash è ancora e sarà sempre Fabio. Il “king del rap” è al centro di un evento senza precedenti: il Marra Block Party, un pomeriggio - il primo dj set è iniziato alle 16.30, mentre il live del rapper finisce alle 20.30 - di musica per raccogliere fondi per riqualificare la Barona. Il quartiere dal quale è partito Fabio ed è tornato king del rap. In via Enrico De Nicola sono arrivati a decine di migliaia. La strada è diventata nel corso del pomeriggio un lungo serpentone di fan e stand.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marra Block Party, l’orgoglio della Barona: in migliaia per Fabio, il “king del rap”

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