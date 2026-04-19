I due artisti, che in passato hanno avuto una relazione sentimentale, sono tornati a condividere il palco durante un evento nella zona della Barona. Dopo cinque anni, hanno eseguito un duetto che ha attirato l'attenzione dei presenti, emozionando il pubblico presente. La loro performance ha suscitato entusiasmo tra i fan, che hanno assistito a questo momento nel contesto di un’occasione speciale.

Tornare indietro a 5 anni fa: Marracash ed Elodie hanno avuto in passato una relazione sentimentale e ieri sono tornati a condividere il palco ma solo per un'occasione Un ritorno inaspettato quello diMarracash ed Elodie.Questa volta però non si tratta di sentimenti ma bensì di musica. Un momento inaspettato ha acceso ilMarra Block Party,l’evento organizzato dal cantante nel quartiere milanese dellaBarona, luogo in cui l’artista è cresciuto. Durante la serata, il rapper ha sorpreso il pubblicoinvitando sul palco Elodie, con cui ha condiviso anche unarelazione sentimentale di due anni in passato. I due hanno cantato insieme“Niente canzoni d’amore”,brano molto legato alla loro storia personale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Marracash ed Elodie tornano insieme sul palco della Barona: il duetto ha emozionato i fan

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