Al Cinecircolo di Monticelli domani ’Il Vangelo di Giuda’ con il commento del regista

Domani sera, al Cinecircolo di Monticelli, sarà proiettato il film ’Il Vangelo di Giuda’ alle ore 21.15. Il film è diretto da Giulio Base e al termine della proiezione il regista sarà presente per rispondere alle domande del pubblico. La proiezione è aperta a tutti e si svolge nella sala del Cinecircolo Don Mauro.

Al Cinecircolo Don Mauro di Monticelli domani alle ore 21.15, con la proiezione del film ’Il Vangelo di Giuda’, diretto da Giulio Base, che a fine proiezione risponderà alle domande del pubblico. Il film, uscito nelle sale lo scorso 2 aprile, è stato presentato fuori concorso al Festival di Locarno ed è già al centro di un vivace dibattito culturale, propone una rilettura intensa e originale di una delle figure più controverse della tradizione evangelica. Forte di una solida esperienza cinematografica ma anche di studi teologici, Base decide di confrontarsi con Gesù e il dramma della Passione scegliendo però un iter narrativo ’atipico’, meno ricorrente nella vasta e varia storia del cinema cristologico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al Cinecircolo di Monticelli domani ’Il Vangelo di Giuda’ con il commento del regista Il Vangelo di Giuda (Film di Giulio Base) presentato al TG Notizie correlate Trama, cast e trailer del film di Giulio Base "Il Vangelo di Giuda". Con Giancarlo Giannini e Rupert Everett. Il video di Amica.it(askanews) – In anteprima il trailer del film Il Vangelo di Giuda di Giulio Base, con Giancarlo Giannini, Rupert Everett, Tomasz Kot, Paz Vega, Abel... Vincenzo Galluzzo al Libero consorzio, omaggio per l’attore protagonista del “Vangelo di Giuda”Si è svolto nell’aula “Luigi Giglia” del Libero consorzio comunale di Agrigento l’incontro con Vincenzo Galluzzo, aragonese d’origine e interprete di... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Al Cinecircolo di Monticelli domani ’Il Vangelo di Giuda’ con il commento del regista; ASCOLI, AL CINECIRCOLO LA PROIEZIONE DE IL VANGELO DI GIUDA; Ascoli Piceno, proiezione del film Per Te al Cinecircolo Don Mauro-Nel corso del tempo a Monticelli. Ascoli Piceno, proiezione del film Per Te al Cinecircolo Don Mauro-Nel corso del tempo a MonticelliSarà sabato 18 aprile alle ore 17.30 l’appuntamento con la serata evento dedicata alla sensibilizzazione sull’Alzheimer, in programma presso il Cinecircolo Don Mauro-Nel corso del tempo a Monticelli ... picenotime.it Alzheimer, una storia che diventa cinema: Sabato 18 Aprile al Cinecircolo di Monticelli la proiezione del film "Per te" facebook