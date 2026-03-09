trama cast e trailer del film di giulio base il vangelo di giuda con giancarlo giannini e rupert everett il video di amicait

(askanews) – In anteprima il trailer del film Il Vangelo di Giuda di Giulio Base, con Giancarlo Giannini, Rupert Everett, Tomasz Kot, Paz Vega, Abel Ferrara, Vincenzo Galluzzo, Ada Roncone, Darko Peric e John Savage, in uscita nelle sale dal 2 aprile (distribuito da Minerva). GUARDA LE FOTO Rupert Everett: Una vita anti-Brit. Sua madre faceva la prostituta e una chiromante le predisse che avrebbe partorito un diavolo; la donna rimane incinta di un cliente sconosciuto ma muore dando alla luce un bimbo a cui le altre ragazze del bordello danno nome: Giuda. Giuda è ancora un bambino quando uccide l’uomo tenutario del postribolo che tenta di violentarlo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Trama, cast e trailer del film di Giulio Base "Il Vangelo di Giuda". Con Giancarlo Giannini e Rupert Everett. Il video di Amica.it

