Giornata mondiale dell’arte | presentazione di ID di Biasiucci alla Reggia di Caserta

In occasione della Giornata mondiale dell’arte, si è tenuta presso la Reggia di Caserta la presentazione di “ID”, il lavoro fotografico di Biasiucci. La mostra si svolge all’interno della Real Colonia di San Leucio e mette in mostra immagini che vanno oltre la semplice documentazione, diventando vere e proprie memorie visive. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori presenti alla manifestazione.

Un viaggio viscerale nel cuore della Real Colonia di San Leucio, dove la fotografia smette di essere semplice documento per trasformarsi in memoria. Il prossimo 15 aprile, alle ore 17, gli Appartamenti della Regina della Reggia di Caserta ospiteranno la presentazione di “ID”, l’ultima. 🔗 Leggi su Casertanews.it Arte contemporanea, il 21 gennaio la presentazione del catalogo della mostra “Nino Longobardi alla Reggia di Caserta”Tempo di lettura: 2 minuti Il 21 gennaio, alle ore 17, nella Sala degli Incontri d’arte si terrà la presentazione del catalogo “Nino Longobardi alla... Temi più discussi: NextGen Slam, la finale è all’Archivio di Stato di Caserta; Ripensiamo l’Autismo: a Confindustria Caserta imprese, istituzioni e terzo settore insieme per la Giornata mondiale; ECOMARATONA - Presentata MaratonArt: manifestazione che promuove il territorio attraverso la cultura, lo sport e l’inclusione; Pasquetta 2026 in Italia: dove andare e cosa fare per una giornata perfetta. Caserta. Aprile alla Reggia: programma ricco di iniziative ed esperienze di fruizione al Museo del MiCAprile dolce dormire... non alla Reggia di Caserta. Il Museo del Ministero della Cultura è al lavoro per offrire ai suoi visitatori un mese ricco di bellezz ... teleradio-news.it Caserta, sculture nel bosco della reggia: il dialogo tra la natura e l’arte di AusilioUn inedito dialogo tra arte e natura nella reggia di Caserta. Si è inaugurata ieri «Planet», la mostra di Lucia Ausilio, allestita nel suggestivo scenario del bosco vecchio e della Castelluccia. La ... ilmattino.it Pasqua2026 Reggia di Caserta - facebook.com facebook