Reggia di Carditello dalla prima mozzarella al pomodoro sostenibile

Alla Reggia di Carditello è stato presentato un progetto innovativo che collega la produzione di mozzarella alla coltivazione di pomodori sostenibili. La presentazione si è svolta nel Real Sito di Carditello, coinvolgendo operatori locali e esperti del settore. L’iniziativa mira a promuovere pratiche agricole più rispettose dell’ambiente e a valorizzare i prodotti tradizionali italiani.

Tempo di lettura: 3 minuti Presentato ne l Real Sito di Carditello il progetto innovativo " Miglioramento degli aspetti QUALI-quantitativi di produzioni di POMOdoro in ROtazione con l'utilizzo di matrici organiche (QUALI-POMORO) ", nell'ambito del protocollo siglato da Fondazione Real Sito di Carditello e Università Federico II – Dipartimento di Agraria. " La Reggia di Carditello torna ad essere una fattoria sperimentale – spiega Maurizio Maddaloni, presidente della Fondazione Real Sito di Carditello – nella direzione tracciata dall'illuminata dinastia borbonica. Una nuova importante collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II, che conferma e rafforza la vocazione agricola della Reale Delizia e la credibilità istituzionale che ci viene riconosciuta a tutti i livelli.