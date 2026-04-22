Al Castello di Novara arriva il Career Day | due giorni di colloqui per gli studenti del territorio

Al Castello di Novara si svolge il Career Day, un evento di due giorni dedicato ai giovani in procinto di diplomarsi. Durante l'iniziativa, trentaquattro aziende locali e quattro agenzie per il lavoro incontrano gli studenti, offrendo opportunità di colloqui e approfondimenti sulle possibilità occupazionali. L'evento mira a favorire il contatto diretto tra i giovani e le imprese del territorio.

Trentaquattro aziende del territorio e quattro agenzie per il lavoro si danno appuntamento a Novara per incontrare gli studenti pronti al diploma. Il 29 e 30 aprile, dalle 9,30 alle 13,30, al Castello arriva il Career Day, un'iniziativa nata per mettere in contatto diretto il sistema scolastico.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Career Day: il 10 marzo torna l’evento più grande di UniBo sul mondo del lavoro per gli studenti Unifi, torna il Career Day: gli studenti incontrano oltre 100 realtà del mondo del lavoroFirenze, 18 marzo 2026 – Un’occasione per incontrare diverse realtà del mondo del lavoro, porre domande e conoscere le aziende. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tre interessati al bar ristorante dentro le mura del castello di Novara; Silvio Garattini al Castello di Novara: Non è mai troppo tardi, la salute è una scelta quotidiana; Castelli Aperti: gli appuntamenti di domenica 19 aprile; Scienza sotto la Cupola, il Castello di Novara si trasforma in festival. La scienza conquista il Castello: al via la quinta edizione di Scienza sotto la CupolaNovara si prepara a diventare la capitale locale della divulgazione scientifica. Da martedì 14 a giovedì 16 aprile, la città ospiterà la quinta edizione del festival Scienza sotto la Cupola. Un appu ... lavocedinovara.com Inaugurata al castello di Novara la mostra di Andrea PescioÈ intervenuta anche la celebre storica dell'arte Annie-Paule Quinsac, statunitense, all'inaugurazione della 'Mostra monografica di Andrea Pescio', oggi, nella sala Ala degli Sforza del Castello di ... ansa.it Venerdì 24 aprile inaugura il MUSEO ARCHEOLOGICO al Castello di Novara e dalle ore 15:30 alle 19 il Museo è aperto gratuitamente. Alle ore 17 ci sarà la presentazione gratuita e aperta a tutti con le visite guidate a cura delle Funzionarie della Soprintende - facebook.com facebook