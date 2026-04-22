Al Bano sul caso Solovyov | Avete controllato che non si tratti di Intelligenza Artificiale?

Al Bano ha commentato il caso Solovyov, chiedendo se sia stato verificato che non si tratti di un commento generato da Intelligenza Artificiale. Ha inoltre affermato che un conduttore che insulta non rappresenta la Russia e che può sempre esserci una voce sbagliata, sia per protagonismo sia per il desiderio di apparire.

"Un conduttore che insulta non rappresenta la Russia. Una voce sbagliata ci può essere sempre, vuoi per protagonismo, vuoi per voglia di apparire". Lo dice all'ANSA Al Bano Carrisi delle affermazioni offensive rivolte dal conduttore televisivo Vladimir Solovyov alla premier Giorgia Meloni. Al cantante viene anche il dubbio che sia una creazione dell'IA: "Avete controllato che non si tratti di Intelligenza Artificiale? Girava un video dove io ero seduto su una carrozzella e dicevo "chiedo scusa mi hanno rovinato", con uno che imitava alla perfezione la mia vocalità. Potrebbe essere un super fake". E ancora: "L'arte non deve essere chiusa in una gabbia, rinchiusa in una prigione di pensieri altrui, deve andare per i fatti suoi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Al Bano sul caso Solovyov: "Avete controllato che non si tratti di Intelligenza Artificiale?" Notizie correlate Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il... Il delirio di Trump: sul suo social Truth si paragona a Gesù (aiutato dall’Intelligenza artificiale)Quando Silvio Berlusconi si definiva l’unto del Signore strappava qualche sorriso, perché era evidente a tutti che l’affermazione conteneva una buona... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Irama si aggiunge al Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma: la lineup completa; Geolier si aggiunge al Concerto del Primo Maggio 2026: lineup eccezionale a Roma. Al Bano sul caso Solovyov: Avete controllato che non si tratti di Intelligenza Artificiale?Per il cantante italiano: Un conduttore che insulta non rappresenta la Russia. Una voce sbagliata ci può essere sempre, vuoi per protagonismo, vuoi per voglia di apparire Un conduttore che insulta ... ilgiornale.it Amici 25, scandalo AI: usato brano creato con intelligenza artificiale | Scoppia la polemicaCaso AI ad Amici 25: il brano inesistente usato in puntata solleva dubbi sulla valorizzazione del talento reale. ilsussidiario.net SpaceX accelera nella corsa all’intelligenza artificiale. Secondo quanto diffuso in un post su X dall’account SpaceX, la società avrebbe ottenuto i diritti per acquisire la startup di coding Cursor entro la fine dell’anno per 60 miliardi di dollari, oppure verserà 10 - facebook.com facebook Armi di intelligenza artificiale, servizio militare e 'culture inferiori': il controverso manifesto di Palantir spiegato. x.com